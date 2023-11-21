Зінченко підбив підсумки матчу з Італією та оцінив шанси України вийти на Євро-2024 через плейоф

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував результат матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії, а також оцінив шанси "синьо-жовтих" вийти на континентальну першість через плейоф.

Поєдинок на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені завершився з рахунком 0:0 . Команда Сергія Реброва дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

"Які можуть бути враження. Ми не пройшли на чемпіонат Європи, але все ще є шанси пробитися через плейоф. Сподівалися здобути позитивний результат. Скажу, що, окрім результату, нам вдалося показати гідну гру проти чинного чемпіона Європи.

Найголовніше – і ми говорили про це з хлопцями перед грою – зробити все так, щоб попри результат могли подивитися один одному в очі, гідно потиснути руки і сказати, що ми все зробили. Це те, що ми сьогодні зробили, але результат, на жаль, не на нашу користь.

Італійці нам завдали дуже багато проблем у першій грі через ці зони, коли вривалися з глибини між центральними та фланговим захисниками. Ми проаналізували це, і тренерський штаб вирішив внести зміни. У них було набагато менше моментів у другому матчі.

Звичайно, хотів би подякувати всім за підтримку, яку відчували впродовж відбіркового циклу. Так, ми не вийшли напряму, але у нас все ще є шанси. Хочу також подякувати ЗСУ за те, що вони віддають своє життя та ризикують ним заради нашої свободи. Завдяки ним у нас є шанси грати у футбол. Дивимося в майбутнє з позитивом. Вважаю, що у нас хороша команда і хороші шанси вийти на Євро", – сказав Зінченко в коментарі Суспільне Спорт.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії лише за результатами особистих зустрічей. Окрім італійців, пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка посіла першу позицію.

Тепер "синьо-жовті" поборються в плейоф за право потрапити на ЧЄ. Своїх суперників українці дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Збірна України у плейоф відбору на Євро-2024: хто потенційні суперники "синьо-жовтих" і коли матчі

"Чистий пенальті": Ребров висловився про нічию України проти Італії та скандальний епізод з Мудриком

Керманич збірної Італії прокоментував епізод з непризначеним пенальті на Мудрику в матчі з Україною