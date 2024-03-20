Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Боснії та Герцеговини у плейоф відбору на Євро-2024

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній поєдинок проти команди Боснії та Герцеговини у півфіналі плейоф відбору до Євро-2024.

27-річний гравець лондонського "Арсенала" разом з головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим взяв участь у пресконференції напередодні надважливого поєдинку з боснійцями, повідомляє офіційний сайт УАФ.

– Кілька років тому ви вже грали проти боснійців. Які ваші очікування від цього суперника зараз?

– Звичайно, ми знаємо, що буде важко, оскільки в них чудова команда, є досвідчені гравці, які можуть поділитися своїм досвідом з іншими. Звичайно, кожна національна команда грає краще перед своїми фанатами. Сподіваюся, ми покажемо нашу найкращу гру.

– Багато хто говорить, що зараз збірна України найкраща за довгі часи. Чи відчуваєте ви тиск, оскільки команда грала в 1/4 фіналу Євро-2020 на чолі з Андрієм Шевченком? Чи відчуваєте ви, що маєте пройти далі?

– Не знаю, хто може судити, яка команда краща. Ми залишимо цю справу для інших людей. У збірній України зараз змінюється покоління, є багато як молодих гравців, так і досвідчених. Я думаю, це чудовий мікс на цей момент. Я дуже сподіваюся, що наша команда досягне висот. Це те, у що ми віримо. Можна багато говорити, але інша справа – показати це на полі. Ми виберемо друге та спробуємо себе показати з найкращого боку.

– Як минув останній тиждень в Іспанії? Яка атмосфера в колективі після тривалої перерви? В якому стані перебуваєте, адже ви багато пропустили?

– Атмосфера чудова, ми всі розуміємо, навіщо сюди приїхали, усвідомлюємо відповідальність. Підготовка триває належним чином. Сподіваюся, це все ми зможемо показати на полі. Щодо мого стану, то я почуваюся добре фізично й психологічно, готовий на 100 відсотків.

– Збірна України практикувала пробиття пенальті. Як ви ставитеся до можливості післяматчевої серії?

– Це правила гри. Якщо ми зіграємо внічию, то потім будуть додаткові тайми й пенальті. Звичайно, хотілось би досягти позитивного результату за 90 хвилин, але у футболі треба бути готовим до всього. Тому ми й практикували це на тренуваннях.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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