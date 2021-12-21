Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ: відео шикарного асиста українця

Сашко допоміг "городянам" розтрощити "Ньюкасл".

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих футболістів 18-го туру англійської Прем'єр-ліги за версією порталу WhoScored.

25-річний українець допоміг "городянам" на виїзді розгромити "Ньюкасл" з рахунком 4:0 . У поєдинку з "сороками" Сашко віддав передгольову передачу та оформив розкішний асист на Ріяда Мареза.

Портал WhoScored оцінив гру українського футболіста високим балом 8,1. Вищу оцінку за матч із "Ньюкаслом" мають лише двоє гравців "Сіті" - Марез і Жуан Канселу.

Відео асиста Зінченка у відеоогляді матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті"

Символічна збірна 18-го туру АПЛ від WhoScored

Едерсон ("Манчестер Сіті"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Ромен Сес ("Вулвергемптон"), Жуан Канселу ("Манчестер Сіті"), Габріел Мартінеллі ("Арсенал"), Мартін Едегор ("Арсенал"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Ріяд Марез ("Манчестер Сіті"), Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Габріел Жезус ("Манчестер Сіті").

Манчестер Сіті" (44 бали) лідирує в АПЛ після 18 турів. "Небесно-блакитні" на 3 очки відірвалися від найближчого переслідувача "Ліверпуля".

У наступному матчі Прем'єр-ліги підопічні Хосепа Гвардіоли 26 грудня прийме "Лестер".

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