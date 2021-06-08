Зінченко присвятив гол вагітній дружині та виклав знімок УЗД дитини: кохана палко відреагувала

Олександр та Влада чекають первістка.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відзначився зворушливим вчинком під час товариського матчу проти команди Кіпру, який завершився розгромною перемогою "синьо-жовтих".

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Сашко був одним з найкращих на полі й наприкінці першого тайму подвоїв перевагу української збірної, реалізувавши пенальті. Відсвяткувати гол гравець "Манчестер Сіті" вирішив по-особливому та присвятив його своїй вагітній дружині. Нещодавно Олександр і його кохана Влада Седан повідомили, що чекають первістка.

"На одній хвилі з", - написав Зінченко в Instagram і додав смайлик малюка, а також виклав знімок УЗД майбутньої дитини.

Влада в коментарях відповіла сердечками, а фанати написали, що це дуже мило, а також попросили Олександра забивати частіше.

instagram.com/zinchenko_96

Додамо, що Зінченко офіційно був визнаний найкращим гравцем поєдинку з Кіпром і отримав традиційну нагороду "Лев матчу".

Зазначимо, що раніше "синьо-жовті" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0). Також Шевченко назвав підсумкову заявку збірної України на Чемпіонат Європи.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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