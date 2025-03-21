Зінченко прокоментував перемогу збірної України над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй

Футболіст збірної України Олександр Зінченко прокоментував вольову перемогу над Бельгією в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Здобули позитивний результат. Я вважаю, що були зроблені правильні висновки у перерві. Ми вийшли у другому таймі й нам вдалося змінити гру.

Збірна Бельгії? Це топкоманда, якою вона і була. Нам потрібно стояти на землі. Усі ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, адже вони будуть грати вдома, трибуни будуть їх гнати вперед. І всі ми розуміємо, які є футболісти у цієї збірної, і на що вони спроможні. Тому готуємося, треба рухатися далі.

Також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Сподіваюся, що вони уникнули серйозних пошкоджень і повернуться швидше”, – передає слова Зінченка після гри кореспондент UA-Футбол.

У матчі проти бельгійців Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. На 78-й хвилині він виконав результативний навіс. який замкнув Ілля Забарний, встановивши підсумковий рахунок поєдинку – 3:1.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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