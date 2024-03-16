Зінченко проти "Баварії", "Реал" – "Манчестер Сіті": визначилися дати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА затвердив дати проведення матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Згідно з результатами жеребкування, яке відбулося 15 березня у швейцарському Ньйоні, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка за місце у півфіналі позмагається з мюнхенською "Баварією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдеться з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".

Ще два півфіналісти найпрестижнішого єврокубка визначаться у парах "Атлетіко" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд і ПСЖ – "Барселона".

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9/10 квітня, а поєдинки-відповіді – 16/17 квітня. Початок усіх зустрічей – о 22:00 за киїівським часом.

Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вівторок, 9 квітня

22:00 "Арсенал" – "Баварія"

22:00 "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті"

Середа, 10 квітня

22:00 "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд

22:00 ПСЖ – "Барселона"

Вівторок, 16 квітня

22:00 "Боруссія" Дортмунд – "Атлетіко"

22:00 "Барселона" – ПСЖ

Середа, 17 квітня

22:00 "Баварія" – "Арсенал"

22:00 "Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид

Додамо, що в 1/2 фіналу сильніший у дуелі "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд зіграє проти тріумфатора протистояння ПСЖ – "Барселона". В іншому півфіналі зустрінуться переможці пар "Арсенал" – "Баварія" та "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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