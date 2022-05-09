Зінченко провів тренування з 10-річним українським біженцем та розповів його історію (фото)

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зустрівся з десятирічним Андрієм, який змушений був тікати з України через вторгнення російських загарбників.

25-річний гравець збірної України, яка без нього розпочала підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022, провів тренування з 10-річним хлопцем на клубній базі англійського клубу.

Зінченко опублікував світлини з тренування на своїй сторінці в Instagram і поділився з підписниками історією хлопця, який мріяв стати футболістом, але в плани втрутилися російські "асвабадітєлі".

"Це Андрій. Йому 10 років. Сьогодні він перебуває вже у безпеці. Як і більшість українців, він був змушений разом з родиною залишити свою домівку через війну. Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою. Сьогодні ж він мріє лише про одне - про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома.

Мені дуже боляче від того, що через війну, розв'язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше - життя. Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні "Манчестер Сіті", - написав Зінченко.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що фанати чемпіона Хорватії потужним банером підтримали захисників "Азовсталі".

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