Зінченко став рекордсменом сезону АПЛ за цікавим статистичним показником

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко очолив рейтинг гравців англійської Прем'єр-ліги, які найменше фолили цього сезону.

Як повідомляє статистичний портал Opta, 26-річний українець у середньому порушує правила раз на 583 хвилини – це найкращий показник серед усіх польових гравців, які відіграли щонайменше 900 хвилин цього сезону АПЛ.

У поточному розіграші чемпіонату Англії один з лідерів збірної України лише тричі порушував правила. Водночас за два з цих фолів Олександр був покараний жовтими картками.

На другій сходинці представленого рейтингу опинився захисник "Брентфорда" Мадс Роерслев – данець фолить раз на 465 хвилин. До топ-5 також увійшли Ітан Піннок ("Брентфорд", 360 хвилин), Езрі Конса ("Астон Вілла", 279) та Свен Ботман ("Ньюкасл", 238).

583 - Oleksandr Zinchenko committs a foul every 583 minutes on average this season in the Premier League, the least often of any outfielder (900+ minutes played):



583 - Oleksandr Zinchenko

465 - Mads Roerslev

360 - Ethan Pinnock

279 - Ezri Konsa

238 - Sven Botman



Fair-play. pic.twitter.com/cKjN1zWsjs — OptaJoe (@OptaJoe) April 5, 2023

Цього сезону Зінченко провів 22 матчі за "Арсенал" в АПЛ, в яких забив один гол і віддав два асисти.

Наразі "каноніри" лідирують в АПЛ, маючи у своєму активі 72 очки. Команда Мікеля Артети випереджає чинного чемпіона "Манчестер Сіті", який з грою в запасі йде другим, на 8 балів.

Нагадаємо, за підсумками лютого Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим гравцем місяця в "Арсеналі".

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