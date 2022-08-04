Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих літніх трансферів АПЛ за версіями Sky Sports та ESPN

Зазначимо, що 25-річний українець, в липні офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до "Арсенала". Сума трансферу склала 35 мільйонів євро. Ще 2,3 млн євро передбачені бонусами.

Як наслідок, цей перехід відзначили такі авторитетні портали, як Sky Sports та ESPN. Обидва внесли трансфер Зінченка до символічної збірної літніх переходів в англійській Прем'єр-ліги, передає Football Daily в Twitter.

Окрім Сашка, в цій команді також опинилися: Нік Поуп ("Ньюкасл") - Джед Спенс ("Тоттенхем"), Лісандро Мартінес (МЮ), Каліду Кулібалі ("Челсі"), Олександр Зінченко ("Арсенал") - Філіппе Коутінью ("Астон Вілла"), Калвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Крістіан Еріксен (МЮ) - Габріел Жезус ("Арсенал"), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Рахім Стерлінг ("Челсі").

Зінченко - сьомий найдорожчий гравець у символічній команді. Більше за інших клубам коштував новачок "Манчестер Сіті" Голанд. Розмір компенсації за його перехід з "Боруссії" Дортмунд склав 60 млн євро.

Нагадаємо, Зінченко яскраво дебютував за "Арсенал" у товариському матчі проти лондонського "Челсі". "Гармаші" здобули перемогу з рахунком 4:0.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року. У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії;

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами;

Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії "каноніри" в гостях зіграють із "Крістал Пелас";

Українець вже встиг виграти з лондонцями перший трофей.

Читайте також:

Щемність зашкалює: в Англії вболівальники спустили хлопчика з українським прапором на руках до Зінченка, аби той подарував футболку (відео)

"Це один із героїв сучасного покоління українців": Володимир та Олена Зеленські розповіли про Зінченка та його перехід до "Арсеналу"

Розкотили губу: російський клуб жадає отримати відсоток із трансферу Зінченка до "Арсенала"