Зінченко відзначився шикарним асистом у матчі за "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (відео)

Зінченко відзначився шикарним асистом у матчі за "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (відео)

"Городяни" несподівано програли "Лейпцигу".

"Манчестер Сіті" неочікувано поступився "РБ Лейпцигу" у виїзному матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 1:2 .

Перший тайм залишився за "биками". На 24-й хвилині рахунок відкрив Домінік Собослай.

На 71-й хвилині Андре Сілва зміцнив перевагу німецької команди.

На 77-й хвилині "городяни" відквитали один м'яч. Українець Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі, виконав ефектний простріл на дальню стійку, який замкнув Ріяд Марез.

Уникнути поразки команді українського футболіста не вдалося.