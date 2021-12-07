Зінченко відзначився шикарним асистом у матчі за "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (відео)

"Городяни" несподівано програли "Лейпцигу".
"Манчестер Сіті" неочікувано поступився "РБ Лейпцигу" у виїзному матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 1:2.
Перший тайм залишився за "биками". На 24-й хвилині рахунок відкрив Домінік Собослай.
На 71-й хвилині Андре Сілва зміцнив перевагу німецької команди.
На 77-й хвилині "городяни" відквитали один м'яч. Українець Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі, виконав ефектний простріл на дальню стійку, який замкнув Ріяд Марез.
Уникнути поразки команді українського футболіста не вдалося.
- У паралельному матчі цієї групи ПСЖ на власному полі переміг "Брюгге" - 4:1.
- Підопічні Хосепа Гвардіоли ще після минулого туру гарантувала собі перше місце в групі. ПСЖ став другим і також вийшов до плейоф Ліги чемпіонів. "РБ Лейпциг" продовжить виступи в Лізі Європи.