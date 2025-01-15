Зінченко вийшов на заміну: "Арсенал" здобув вольову перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ

"Каноніри" повернулися на друге місце у чемпіонаті Англії.

"Арсенал" на своєму полі обіграв "Тоттенгем" у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершилася з рахунком 2:1 .

"Шпори" відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Сон Хин Міна. Утім, ще до перерви "каноніри" відповіли своїми двома м'ячами. Спочатку на 40-й хвилині автоголом відзначився Домінік Соланке, а потім на 44-й хвилині забив Леандро Троссард.

Другий тайм поєдинку минув без голів. Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 87-й хвилині замість Майлса Льюїса-Скеллі.

Огляд матчу "Арсенал" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.