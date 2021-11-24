Зінченко вийшов у старті: "Манчестер Сіті" закамбечив проти ПСЖ і достроково виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

Зінченко вийшов у старті: "Манчестер Сіті" закамбечив проти ПСЖ і достроково виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли переломила перебіг матчу після того, як українського футболіста замінили.

"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над ПСЖ ( 2:1 ) у домашньому поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив "городянам" забронювати за собою перше місце в групі A.

Перший тайм завершився без голів. А на початку другої половини зустрічі Кілліан Мбаппе вивів парижан уперед.

Утім, команда Хосепа Гвардіоли спромоглася на камбек. На 63-й хвилині Рахім Стерлінг зрівняв рахунок.

А на 76-й хвилині Габріел Жезус, який одразу після гола Мбаппе поміняв на полі українця Олександра Зінченка, забив переможний гол у ворота Мессі, Неймара і Ко.