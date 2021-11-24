Зінченко вийшов у старті: "Манчестер Сіті" закамбечив проти ПСЖ і достроково виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли переломила перебіг матчу після того, як українського футболіста замінили.
"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над ПСЖ (2:1) у домашньому поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив "городянам" забронювати за собою перше місце в групі A.
Перший тайм завершився без голів. А на початку другої половини зустрічі Кілліан Мбаппе вивів парижан уперед.
Утім, команда Хосепа Гвардіоли спромоглася на камбек. На 63-й хвилині Рахім Стерлінг зрівняв рахунок.
А на 76-й хвилині Габріел Жезус, який одразу після гола Мбаппе поміняв на полі українця Олександра Зінченка, забив переможний гол у ворота Мессі, Неймара і Ко.
- "Манчестер Сіті" (12 очок) достроково посів перше місце в групі А. ПСЖ з 8 балами йде другим та теж вийшов до плейоф Ліги чемпіонів.
- У паралельному матчі цієї групи "РБ Лейпциг" на виїзді розгромив "Брюгге" - 5:0. Німецький і бельгійський клуби набрали по 4 пункти та претендують на путівку до Ліги Європи.
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті A заплановано на 7 грудня: "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті", ПСЖ - "Брюгге".