Зінченко вийшов наприкінці: "Арсенал" здійснив камбек проти "Ліверпуля" в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

"Ліверпуль" та "Арсенал" зіграли внічию в матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:2 .

Перший тайм виграли мерсисайдці – на 20-й хвилині рахунок у протистоянні відкрив Коді Гакпо, а ще через хвилину Луїс Діас подвоїв перевагу господарів поля.

Однак у другому таймі підопічні Мікеля Артети зуміли здійснити камбек. На 47-й хвилині відставання "канонірів" скоротив Габріел Мартінеллі, а на 70-й хвилині Мікель Меріно приніс лондонському клубу нічию.

Реклама

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 88-й хвилині, замінивши Букайо Саку.

Зазначимо, що догравали поєдинок "гармаші" в меншості – на 79-й хвилині Меріно отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Арсенал"

"Ліверпуль" (83 очка) ще раніше достроково став чемпіоном, тож заключні матчі сезону вже не мають для команди Арне Слота жодного турнірного значення.

"Арсенал" (68 балів) посідає другу позицію та продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон, куди кваліфікуються топ-5 клубів АПЛ.

Реклама

У наступному, передостанньому турі АПЛ "каноніри" 18 травня приймуть "Ньюкасл", а мерсисайдці днем пізніше на виїзді зустрінуться з "Брайтоном".