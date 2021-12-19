Зінченко йде у відрив: "Ліверпуль" не подужав "Тоттенгем" у "вогняній" центральній битві туру АПЛ

Зінченко йде у відрив: "Ліверпуль" не подужав "Тоттенгем" у "вогняній" центральній битві туру АПЛ

"Червоні" завершували зустріч удесятьох.

"Тоттенгем" і "Ліверпуль" розписали нічию в центральному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

Підопічні Антоніо Конте вийшли вперед на 13-й хвилині зусиллями Гаррі Кейна. Ще до перерви Діогу Жота допоміг мерсисайдському клубу зрівняти рахунок.

У другому таймі вже гості опинилися в ролі лідера. На 70-й хвилині відзначився Ендрю Робертсон. Проте "шпори" швидко відігралися - через чотири хвилини Сон Хин Мін знову відновив паритет.

Догравати поєдинок команді Юргена Клоппа довелося в меншості. На 77-й хвилині за грубий фол арбітр вилучив з поля захисника "червоних" Ендрю Робертсона. Попри чисельну перевагу, вирвати перемогу "шпори" не зуміли - бойова нічия.

"Тоттенгем" з 26 очками посідає сьоме місце в таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (41 очко) йде на другій сходинці та відстає на три пункти від "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли сьогодні розбила "Ньюкасл" (4:0) , українець Олександр Зінченко зробив гольовий асист.

, українець Олександр Зінченко зробив гольовий асист. У наступних матчах АПЛ "шпори" 26 грудня приймуть "Крістал Пелас", а "мерсисайдці" в той же день на "Енфілді" зустрінуться з "Лідсом".

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