Зінченко з донечкою та собаками, промова Усика: як зірки українського спорту святкували Новий рік

Зінченко з донечкою та собаками, промова Усика: як зірки українського спорту святкували Новий рік

Українські атлети яскраво привітали уболівальників з настанням 2022 року.

Ось і настав Новий 2022-й, рік Тигра. У новорічному привітанні Президент України Володимир Зеленський також згадав досягнення українських спортсменів у 2021 році.

У 2022 році на наших атлетів чекають нові випробування, з якими вони, без сумніву, сміливо впораються. А поки ТСН Проспорт зібрав вітання українських спортсменів і команд з Новим роком, якими вони поділилися в соцмережах.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до уболівальників - боксер в офіційному костюмі побажав усього найкращого.

"Насамперед, нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми", - заявив Сашко.

Красуня-дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід в ефектному вбранні побажала біля святкової ялинки, аби в новому році здійснилися мрії кожного.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс Україні єдине "золото" Олімпіади в Токіо, з келихом в руці та милою собакою на колінах побажав українцям реалізації всіх заповітних бажань, міцного здоров'я та великої удачі.

Зіркова каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга побажала всім насолодитися святами, зарядитися на 2022 рік, загадати багато бажань і з кайфом реалізовувати їх.

Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко разом зі своєю донечкою, яка народилася влітку 2021 року, дружиною та бульдогами потішив шанувальників святковим кадром.

"Нехай усі ваші мрії здійснюються", - побажав фанатам Сашко.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін у компанії вагітної дружини Анастасії привітав фанатів біля домашньої ялинки.

"З Новим роком 2022. Бажаємо усього найкращого у новому році! Будьте поруч з коханими, будьте щасливі та здорові! Ми рушаємо у новий рік вже утрьох. Це найкращий подарунок. Чекаємо на тебе малий", - написав 22-річний голкіпер в Instagram.

Із новорічними вітаннями до уболівальників також виступили українські футбольні гранди - "Динамо" та "Шахтар".

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