Зінченко з капітанською пов'язкою допоміг "Арсеналу" здолати "Лестер", поразка "Евертона" Миколенка

У матчах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді обіграв "Лестер" ( 0:1 ), а "Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка вдома програв "Астон Віллі" ( 0:2 ).

У першому таймі лондонці на 26-й хвилині вийшли вперед зусиллями Леандро Троссарда, але гол було скасовано після перегляду відеоповтору.

Одразу після перерви команда Мікеля Артети забила вже за правилами. На 46-й хвилині влучним ударом після передачі Троссарда відзначився Габріел Мартінеллі.

Варто зазначити, що Зінченко вийшов у стартовому складі "гармашів" та був замінений у компенсований до другого тайму час. Більше того, Олександр вивів свою команду на матч з капітанською пов'язкою.

Відповідне рішення лондонський клуб ухвалив у вікенд, коли АПЛ проводить акції на підтримку України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. У всіх матчах чемпіонату Англії упродовж вихідних капітани одягають пов'язку у синьо-жовтих кольорах.

Для Зінченка це був дебютний матч у ролі капітана "Арсенала".

"Арсенал" (57 очок) продовжує лідирувати в таблиці АПЛ – відрив "канонірів" від "Манчестер Сіті", який йде другим, зріс до 5 балів. "Лестер" (24 бали) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі Зінченко і Ко 1 березня приймуть "Евертон", 4 березня "лисиці" зіграють на виїзді із "Саутгемптоном".

У паралельному матчі "Астон Вілля" виявилася сильнішою за "Евертон" завдяки двом голам у другому таймі. На 63-й хвилиниі пенальті реалізував Оллі Воткінс, а на 81-й крапку в матчі поставив Емільяно Буендіа.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

"Іриски" (21 очко) опустилися до зони вильоту і наразі посідають 18-те місце в АПЛ. "Астон Вілла" (31 бал) залишилася на 11-й сходинці.

У наступному турі "Евертон" 1 березня в гостях зіграє з "Арсеналом", 4 березня "Астон Вілла" прийме "Крістал Пелас".

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