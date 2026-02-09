Зінченко забив дебютний гол за "Аякс" – відео

Олександр Зінченко / x.com/AFCAjax

Український футболіст Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Аякс".

29-річний українець вразив ворота "Телстара" у товариському матчі, який завершився перемогою "Аякса" з рахунком 2:0.

Зінченко вийшов на поле у стартовому складі й забив один з голів амстердамців, з-за меж штрафного майданчика точно пробивши у дальній кут.

Відео гола Зінченка

Нагадаємо, Олександр став повноцінним гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

8 лютого Зінченко дебютував за "Аякс", вийшовши на заміну в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ.

Наразі "Аякс" (39 очок) посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

Першу частину нинішнього сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", зігравши 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Зазначимо, що Олександр вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що французький "Ліон" орендував у грецького "Олімпіакоса" українського форварда Романа Яремчука.