Зінченко зацідив одноклубнику м'ячем в голову на передматчевій розминці: відео з епічним фейлом українця

Зінченко зацідив одноклубнику м'ячем в голову на передматчевій розминці: відео з епічним фейлом українця

А все розпочалося з трюків.

Український футболіст англійського " Манчестер Сіті " Олександр Зінченко потрапив у незручну ситуацію.

Так, 24-річний гравець на передматчевій розминці у Лізі чемпіонів вирішив показати трохи своєї індивідуальної майстерності. Зінченко, стоячи біля воріт, почав набивати та тримати м'яч на голові. Здавалося б, що все іде непогано, але коли він вирішив вибити ігрове знаряддя в бік центрального кола, то випадково влучив у голову одноклубнику - Рахіму Стерлінгу.

Зазначимо, що удар в Стерлінга був досить сильним, але з самим гравцем все добре.

"Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд", - написав Зінченко в Instagram.

Додамо, що інцидент трапився перед поєдинком 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". У цій грі Зінченко та Стерлінг вийшли на заміну в другій половині, а Рахім ще й встиг відзначитися забитим голом.

"Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Брюгге" з рахунком 4:1;

Після чотирьох турів в активі "городян" дев'ять набраних балів та перша сходинка в квартеті;

Цього сезону на рахунку Зінченка п'ять поєдинків у всіх турнірах.

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