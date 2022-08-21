Зінченко залишився на вершині АПЛ: "Манчестер Сіті" у божевільному матчі втратив перші очки в сезоні

"Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Ньюкаслом" у гостьовому поєдинку 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Результативна зустріч на "Сент-Джеймс Парк" завершилася з рахунком 3:3.
Усе розпочиналося добре для команди Хосепа Гвардіоли. Уже на 5-й хвилині гості вийшли вперед зусиллями Ілкая Гюндогана. Однак ще до перерви "сороки" перевернули гру - Мігель Альмірон та Каллум Вілсон відповіли своїми голами.
На початку другої половини матчу ситуація ще погіршилася для "городян" - Кіран Тріпп'єр відправив третій м'яч до сітки воріт чинного чемпіона Англії.
Утім, уникнути поразки "небесно-блакитним" все ж вдалося. На 60-й хвилині зірковий Ерлінг Голанд скоротив відставання "Сіті", а через чотири хвилини Бернарду Сілва зрівняв рахунок. Вирвати перемогу в цій зустрічі виявилося для підопічних Гвардіоли уже непосильним завданням. У підсумку, бойова нічия з шістьма голами.
- Втративши перші очки в сезоні, "Манчестер Сіті" з 7 балами посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Лідирує "Арсенал" (9 очок) українця Олександра Зінченка, який напередодні здобув третю поспіль перемогу.
- "Ньюкасл" з 5 балами розташовується на шостій сходинці.
- У наступному турі "городяни" 27 серпня прийматимуть "Крістал Пелас", а "сороки" днем пізніше на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".
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