Зінченко залишився на вершині АПЛ: "Манчестер Сіті" у божевільному матчі втратив перші очки в сезоні

Результативна зустріч на "Сент-Джеймс Парк" завершилася з рахунком 3:3 .

Усе розпочиналося добре для команди Хосепа Гвардіоли. Уже на 5-й хвилині гості вийшли вперед зусиллями Ілкая Гюндогана. Однак ще до перерви "сороки" перевернули гру - Мігель Альмірон та Каллум Вілсон відповіли своїми голами.

На початку другої половини матчу ситуація ще погіршилася для "городян" - Кіран Тріпп'єр відправив третій м'яч до сітки воріт чинного чемпіона Англії.

Утім, уникнути поразки "небесно-блакитним" все ж вдалося. На 60-й хвилині зірковий Ерлінг Голанд скоротив відставання "Сіті", а через чотири хвилини Бернарду Сілва зрівняв рахунок. Вирвати перемогу в цій зустрічі виявилося для підопічних Гвардіоли уже непосильним завданням. У підсумку, бойова нічия з шістьма голами.

Втративши перші очки в сезоні, "Манчестер Сіті" з 7 балами посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Лідирує "Арсенал" (9 очок) українця Олександра Зінченка, який напередодні здобув третю поспіль перемогу .

. "Ньюкасл" з 5 балами розташовується на шостій сходинці.

У наступному турі "городяни" 27 серпня прийматимуть "Крістал Пелас", а "сороки" днем пізніше на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".

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