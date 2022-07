Зінченко "запалив" на посвяті в "Арсеналі" та зірвав овації нових одноклубників: кумедне відео

У п'ятницю, 22 липня, Олександр Зінченко офіційно став гравцем лондонського "Арсенала". Українець вже встиг пройти традиційний для новачків клубу ритуал - заспівати перед одноклубниками.

На командній вечері Сашко емоційно виконав пісню "It's Friday then, it's Saturday, Sunday".

Футболістам "Арсенала" неабияк сподобалися вокальні здібності нашого співвітчизника. Вони оцінили виступ українця гучними аплодисментами.

Крім того, Зінченко провів дебютне тренування в лондонському клубі. Фото з українцем опублікувала пресслужба "Арсенала" у соцмережах.

First session ✅



Straight to work in Orlando pic.twitter.com/QsMCPuEoAL — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2022

Нагадаємо, Зінченко підписав довгостроковий контракт із "Арсеналом". Трансфер футболіста обійшовся лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами.

У складі "канонірів" Олександр виступатиме під керівництвом 40-річного Мікеля Артети. Іспанець знайомий із Зінченком за роботою в Манчестер Сіті", де був помічником головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Читайте також:

Зінченко зворушливо попрощався з "Манчестер Сіті" після переходу до "Арсенала": яскраве відео

Таємно отримав російський паспорт: український ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" поїхав грати до РФ

Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від рашистів