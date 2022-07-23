Зінченко зворушливо попрощався з "Манчестер Сіті" після переходу до "Арсенала": яскраве відео

Український футболіст Олександр Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті", у складі якого виступав останні п'ять років.

У п'ятницю, 22 липня, українець офіційно став гравцем лондонського "Арсенала".

25-річний півзахисник у своїх соцмережах опублікував зворушливе відео, в якому попрощався зі своїм колишнім клубом. Сашко подякував "городянам" за проведені разом роки, зокрема й за підтримку від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Це була класна подорож. Я приєднався до сім'ї ще зовсім юним. І ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї та ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати.

Ви підтримали мене у найскладніший момент життя та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую усім вам. З любов'ю, Олександр Зінченко. Побачимося", - сказав українець у відео.

Нагадаємо, Зінченко підписав довгостроковий контракт із "Арсеналом". Трансфер футболіста обійшовся лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами.

У складі "канонірів" Олександр виступатиме під керівництвом 40-річного Мікеля Артети. Іспанець знайомий із Зінченком за роботою в Манчестер Сіті", де був помічником головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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