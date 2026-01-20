Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Реклама

Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимову Олімпіаду-2026.

Його повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Реклама

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.