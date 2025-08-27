Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила виступи на ЧС-2025

Жіноча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу перемогла команду Камеруну в поєдинку заключного, третього туру чемпіонату світу-2025, який триває у Таїланді.

Матч у місті Бангкок завершився впевненою перемогою українок з рахунком 3:0 за сетами – 25:17, 25:21, 25:20.

Для "синьо-жовтих" це перша перемога на цьому турнірі. У першому турі Україна зазнала поразки від чинних чемпіонок світу Сербії (0:3), а в другому в напруженій боротьбі програла четвертій збірній світового рейтингу Японії (2:3).

Таким чином, українки з однією перемогою та двома поразками посіли третє місце у своїй групі, звідки до плейоф вийшли Японія та Сербія.

Додамо, що жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу з волейболу – уперше це сталося ще 1994 року.

Нагадаємо, цього року жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу та вперше отримала запрошення до Ліги націй.