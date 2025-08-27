ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила виступи на ЧС-2025

В останньому матчі групового етапу "синьо-жовті" обіграли Камерун, здобувши першу перемогу на турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу перемогла команду Камеруну в поєдинку заключного, третього туру чемпіонату світу-2025, який триває у Таїланді.

Матч у місті Бангкок завершився впевненою перемогою українок з рахунком 3:0 за сетами – 25:17, 25:21, 25:20.

Для "синьо-жовтих" це перша перемога на цьому турнірі. У першому турі Україна зазнала поразки від чинних чемпіонок світу Сербії (0:3), а в другому в напруженій боротьбі програла четвертій збірній світового рейтингу Японії (2:3).

Таким чином, українки з однією перемогою та двома поразками посіли третє місце у своїй групі, звідки до плейоф вийшли Японія та Сербія.

Додамо, що жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу з волейболу – уперше це сталося ще 1994 року.

Матчі жіночого ЧС-2025 з волейболу можна дивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, цього року жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу та вперше отримала запрошення до Ліги націй.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie