Жіноча збірна України з волейболу розгромно вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025 (відео)

Жіноча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

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Жіноча збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025.

У півфіналі українки здобули розгромну перемогу над Швецією – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).

Україна втретє в історії зіграє у фіналі жіночої Золотої Євроліги. Попередні два фінали у 2017 та 2023 роках "синьо-жовті" виграли.

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У фіналі українські волейболістки зіграють проти Угорщини, яка в іншому півфіналі здолала Румунію (3:2).

Фінальний матч відбудеться у неділю, 29 червня, о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу на тайбрейку вирвала перемогу над Японією в Лізі націй.