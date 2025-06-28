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Жіноча збірна України з волейболу розгромно вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025 (відео)
Українські волейболістки не залишили шансів суперницям зі Швеції.
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025.
У півфіналі українки здобули розгромну перемогу над Швецією – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).
Україна втретє в історії зіграє у фіналі жіночої Золотої Євроліги. Попередні два фінали у 2017 та 2023 роках "синьо-жовті" виграли.
У фіналі українські волейболістки зіграють проти Угорщини, яка в іншому півфіналі здолала Румунію (3:2).
Фінальний матч відбудеться у неділю, 29 червня, о 20:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу на тайбрейку вирвала перемогу над Японією в Лізі націй.