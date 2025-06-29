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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025 (відео)

У фінальному матчі українські волейболістки перемогли команду Угорщини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу стала чемпіоном Золотої Євроліги-2025.

У фінальному матчі українки обіграли команду Угорщини з рахунком 3:1 за сетами (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).

Українські волейболістки втретє в історії виграли Золоту Євролігу. До цього "синьо-жовті" тріумфували у 2017 та 2023 роках.

Таким чином, українки повторили рекорд за кількістю трофеїв на цьому турнірі.

Зазначимо, що в півфіналі українки здобули розгромну перемогу над Швецією (3:0), а Угорщина здолала Румунію (3:2).

Бронзовим призером стала Румунія, яка в матчі за третє місце обіграла Швецію (3:2).

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу здобула вольову перемогу над Болгарією в Лізі націй.

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