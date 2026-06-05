Жіноча збірна України з волейболу здобула історичну перемогу в Лізі націй

Жіноча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

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Жіноча збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу в Лізі націй.

Цього року "синьо-жовті" дебютували в турнірі й вже у другому своєму матчі зуміли перемогти. Українки у п'ятисетовому поєдинку здолали команду Німеччини — 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13).

Найкращу результативність у складі збірної України показала Олександра Міленко, набравши 22 очки. Ще 17 пунктів додала Вікторія Данчак, 11 очок — у Діани Мелюшкиної.

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Огляд матчу Україна — Німеччина

"Синьо-жовті" після дебютної перемоги посідають 12-те місце в турнірній таблиці Ліги націй. До плейоф потрапляють сім найкращих збірних основного раунду, а також господарка фінального турніру — команда Китаю.

Зазначимо, що у дебютному матчі Ліги націй українки 3 червня зазнали поразки від збірної США — 0:3 (16:25, 17:25, 23:25).

Наступний матч у Лізі націй українки зіграють у п'ятницю, 5 червня, проти японок. Початок поєдинку — о 23:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що зірковий український волейболіст Олег Плотницький вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів.

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