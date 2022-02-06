Зіпсоване повернення Малиновського: "Аталанта" з українцем сенсаційно програла аутсайдеру Серії А

"Бергамаски" майже весь другий тайм грали в меншості.

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського сенсаційно поступилася одній з найгірших команд чемпіонату - "Кальярі" - в матчі 24-го туру італійської Серії А. Домашня для "бергамасків" зустріч завершилася їхньою поразкою - 1:2.

У першому таймі команди не забили голів. А одразу після перерви Гастон Перейро вивів гостей уперед. А через дві хвилини команда Малиновського залишилася в меншості - воротар Хуан Муссо отримав пряму червону картку.

Опинившись удесятьох, підопічним Джан П'єро Гасперіні стало складно розраховувати на позитивний результат. Однак на 64-й хвилині Хосе Луїс Паломіно зумів зрівняти рахунок. Проте паритет у матчі тримався недовго - на 68-й хвилині Гастон Перейро оформив дубль і приніс "Кальярі" сенсаційну перемогу.

Зазначимо, що для Малиновського це був перший матч від 9 січня. Останні поєдинки команли він пропустив, оскільки тоді ще не пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 24 матчі за італійський клуб у всіх тунірах, 6 голів і 2 асисти.

"Аталанта" (43 бали) залишилася на четвертій сходинці в турнірній таблиці, "бергамаски" лише на одне очко випереджають "Ювентус".

"Кальярі" (20 очок) завдяки перемозі піднявся із зони вильоту на 16-те місце.

У наступному турі команда Малиновського 13 лютого прийме "Ювентус", а "Кальярі" у той же день в гостях зіграє проти "Емполі".

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