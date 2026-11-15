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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Зіпсоване прощання з Роналду: Португалія розгромно програла Данії у Лізі націй

Португальці в першому матчі після завершення Кріштіану кар'єри у збірній зазнали нищівної поразки від данців у Лізі націй.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Португалії з футболу

Збірна Португалії з футболу / © Associated Press

Збірна Португалії вдома розгромно програла Данії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Бразі завершився з рахунком 1:4.

Наприкінці першого тайму П'єр-Еміль Гейб'єрг вивів гостей вперед, реалізувавши пенальті. Після перерви Расмус Гойлунд оформив дубль, а Йоакім Андерсон відправив четвертий м'яч у ворота португальців.

Португальці зуміли відповісти лише одним голом, автором якого у компенсований час став Бернарду Сілва.

Однак головна подія для господарів відбулася ще до стартового свистка. Збірна Португалії влаштувала особливе прощання з легендарним форвардом Кріштіану Роналду, який 5 листопада оголосив про завершення кар'єри у національній команді.

Усі гравці стартового складу португальської збірної вийшли на поле у спеціальних футболках із сьомим номером, який належав Роналду, віддавши шану видатному бомбардиру.

Крім того, на 7-й хвилині вболівальники на трибунах влаштували гучні овації на честь Роналду, який є рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. Федерація футболу Португалії також опублікувала відео церемонії з коротким підписом: "Дякуємо, капітане".

Португалія з 12 очками лідирує у групі 4 дивізіону А і ще раніше гарантувала собі місце у плейоф Ліги націй. Данія з 9 очками розташувалася на другій позиції.

В іншому матчі 5-го туру цього квартету Норвегія вдома обіграла Уельс (3:1).

У заключному турі Португалія в гостях зустрінеться з Уельсом, а Данія прийме Норвегію. Обидва матчі відбудуться 17 листопада.

Раніше повідомлялося, що збірна України вдруге програла Північній Ірландії та втратила шанси на еліту Ліги націй.

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