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Зірці "Барселони" раптово стало зле під час матчу Чемпіонату Іспанії, його госпіталізували

Зірці "Барселони" раптово стало зле під час матчу Чемпіонату Іспанії, його госпіталізували

Associated Press

Серхіо Агуеро був замінений у першому таймі зустрічі з "Алавесом".

Аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро через проблеми зі здоров'ям був вимушений дочасно залишити поле у домашньому матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса".

Інцидент трапився на 38-й хвилині поєдинку. 33-річний аргентинець несподівано зупинився і, тримаючись за груди, попросив покликати лікарів. Медики швидко з'явилися на полі та надали Агуеро невідкладну допомогу, поки гравець лежав на спині. Потім Серхіо власними силами пішов з поля, його замінив Феліппе Коутінью.

Пізніше "Барселона" повідомила, що аргентинець був доправлений до лікарні для проходження кардіологічного обстеження.

"Агуеро повідомив про дискомфорт у грудях і був госпіталізований для обстеження серця" - написала пресслужба каталонського клубу в Twitter.

Серхі Бархуан, який тимчасово керує "синьо-гранатовими" після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера, прокоментував ситуацію з Агуеро.

"Я спитав його, і він сказав мені, що в нього паморочиться в голові. Мені сказали, що він потрапив до лікарні. Я більше нічого не знаю", - зазначив тренер "Барселони".

Аргентинський журналіст Гастон Едуль у себе в Twitter написав, що під час матчу у футболіста трапилася тахікардія.

"В Агуеро була тахікардія. Серхіо почувається добре. У нього траплялося подібне в 12 років. Лікарі стежитимуть за його станом", - повідомив журналіст.

  • Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза. На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах.
  • Поєдинок "Барселона" - "Алавес" завершився внічию 1:1. Каталонці з 16 очками посідають 9-те місце в турнірній таблиці Примери.
  • 2 листопада "синьо-гранатові" в Києві зіграють проти "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У матчі 3-го туру, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0.

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