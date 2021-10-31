Зірці "Барселони" раптово стало зле під час матчу Чемпіонату Іспанії, його госпіталізували

Зірці "Барселони" раптово стало зле під час матчу Чемпіонату Іспанії, його госпіталізували

Серхіо Агуеро був замінений у першому таймі зустрічі з "Алавесом".

Аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро через проблеми зі здоров'ям був вимушений дочасно залишити поле у домашньому матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса".

Інцидент трапився на 38-й хвилині поєдинку. 33-річний аргентинець несподівано зупинився і, тримаючись за груди, попросив покликати лікарів. Медики швидко з'явилися на полі та надали Агуеро невідкладну допомогу, поки гравець лежав на спині. Потім Серхіо власними силами пішов з поля, його замінив Феліппе Коутінью.

Sergio Aguero - Football Star Suffers Heart Problems During Match, 6 Weeks After Promoting Vaccines To 12-Year-Olds.



Has been admitted to the hospital for a cardiac exam. pic.twitter.com/nNrJ0ehH4x — Covid Vaccine Injuries (@CovidVaxInjury) October 31, 2021

Пізніше "Барселона" повідомила, що аргентинець був доправлений до лікарні для проходження кардіологічного обстеження.

"Агуеро повідомив про дискомфорт у грудях і був госпіталізований для обстеження серця" - написала пресслужба каталонського клубу в Twitter.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico.



Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

Серхі Бархуан, який тимчасово керує "синьо-гранатовими" після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера, прокоментував ситуацію з Агуеро.

"Я спитав його, і він сказав мені, що в нього паморочиться в голові. Мені сказали, що він потрапив до лікарні. Я більше нічого не знаю", - зазначив тренер "Барселони".

Аргентинський журналіст Гастон Едуль у себе в Twitter написав, що під час матчу у футболіста трапилася тахікардія.

"В Агуеро була тахікардія. Серхіо почувається добре. У нього траплялося подібне в 12 років. Лікарі стежитимуть за його станом", - повідомив журналіст.

Kun Aguero tuvo un cuadro de taquicardia. Está bien. Es un cuadro que también tuvo a los 12 años. Van a hacerle estudios hoy y mañana. El Kun se siente bien ahora. pic.twitter.com/LFoHSCTzp7 — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2021

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза. На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах.

Поєдинок "Барселона" - "Алавес" завершився внічию 1:1 . Каталонці з 16 очками посідають 9-те місце в турнірній таблиці Примери.

. Каталонці з 16 очками посідають 9-те місце в турнірній таблиці Примери. 2 листопада "синьо-гранатові" в Києві зіграють проти "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У матчі 3-го туру, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0.

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