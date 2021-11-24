Зірці світового футболу винесли вирок у справі про інтим-шантаж: чи потрапить він за ґрати

Зірці світового футболу винесли вирок у справі про інтим-шантаж: чи потрапить він за ґрати

Карім Бензем відбувся умовним терміном і штрафом.

Кримінальний суд Версаля призначив покарання нападнику мадридського "Реала" Каріму Бензема у справі про шантаж колишнього партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

Як повідомляє RMC Sport, 33-річного французького форварда визнали винним у співучасті та спробі шантажу. Проте, на думку суду, Бензема не усвідомлював злочинного характеру своїх дій.

Каріма засудили до року в'язниці умовно і штрафу в розмірі 75 тисяч євро. Це максимально можливе покарання у цій справі. Прокурор вимагав для Бензема 10 місяців в'язниці умовно та штраф у розмірі 75 тисяч.

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре вже повідомив, що Бензема, як і раніше, викликатиметься до національної збірної, незважаючи на винесений йому вирок.

У нинішньому сезоні на рахунку Бензема 16 матчів за "Реал" у всіх турнірах, 14 голів і 7 результативних передач.

Карім допоміг збірній Франції посісти перше місце у відбірковій групі, де також виступала Україна, та вийти на ЧС-2022, який відбудеться в Катарі.

Інтим-скандал Бензема та Вальбуена: що сталося

У 2015 році Каріма звинуватили в тому, що він сприяв шантажу партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена відеозаписом інтимного характеру. Через це Бензема усунули від ігор за збірну.

У 2017 році апеляційний суд Франції відмовився залучати гравця до суду, але справа не була закрита.

Слідство підозрювало Бензема в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали інтимне відео за участю Матьє. Раніше суд заборонив Бензема контактувати з Вальбуена, проте згодом скасував своє рішення.

Через цей скандал Бензема не поїхав у складі збірної Франції на Євро-2016, а також переможний для "Ле Бле" Чемпіонат світу-2018. У травні 2021 року Бензема вперше після 6-річної перерви отримав виклик до національної команди та грав за "триколірних" на Євро-2020.