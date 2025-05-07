Зірка "Барселони" зупинився за крок від повторення історичного рекорду Роналду в Лізі чемпіонів

Рафінья / © Associated Press

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Вінгер "Барселони" Рафінья зупинився за крок від повторення рекорду результативності ексфорварда мадридського "Реала" Кріштіану Роналду в одному сезоні Ліги чемпіонів.

28-річний бразилець відзначився голом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера". Це його 13-й забитий м'яч у нинішньому розіграші найпрестижнішого євротурніру. Також у його активі 8 асистів.

Тож Рафінья цього сезону в ЛЧ відзначився 21 результативною дією. Це всього на одну менше, ніж абсолютний рекорд турніру за системою гол+пас, який належить Роналду.

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Португалець у сезоні-2013/14 у складі "Реала" зробив 22 результативні дії – 17 голів і 5 асистів.

Зазначимо, Рафінья провів 14 матчів у поточному розіграші Ліги чемпіонів, тоді як Роналду для встановлення рекорду вистачило 11 поєдинків.

Перевершити досягнення Кріштіану бразилець цього сезону вже точно не зможе, оскільки "Барселона" вилетіла з турніру, програвши "Інтеру" в екстратаймах.

Основний час обох поєдинків "Інтера" проти "Барселони" завершився внічию 3:3, а в екстратаймах домашньої гри "нерадзуррі" забили переможний гол і завдяки тріумфу в двоматчевому протистоянні (7:6) вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

У вирішальному матчі за трофей підопічні Сімоне Індзагі позмагаються з переможцем півфіналу між лондонським "Арсеналом" і французьким ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Нагадаємо, "Інтер" і "Барселона" повторили рекорд результативності півфіналів Ліги чемпіонів.