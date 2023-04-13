Зірка "Баварії" вдарив по обличчю одноклубника після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" – ЗМІ

Між Садіо Мане та Лероєм Сане спалахнули розбірки після невдалої гри Ліги чемпіонів.

Зіркові футболісти мюнхенської "Баварії" Садіо Мане та Лерой Сане побилися після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Як повідомляє видання Bild, сенегалець і німець посварилися на полі ще під час поєдинку. А після фінального свистка Мане в роздягальні висловив претензії Сане стосовно того, в якій манері він розмовляв з ним під час матчу.

За інформацією джерела, Мане не стримав емоцій та вдарив Лероя по обличчю, розбивши йому губу. Одноклубникам довелося втрутитися та рознімати футболістів.

У Сане після інциденту залишився синець. "Баварія" поки що ніяк не прокоментувала ситуацію та можливі наслідки.

Сварка між гравцями нібито виникла в результаті епізоду на 83-й хвилині матчу. Мане відкривався для передачі замість того, щоб залишатися на місці й отримати м'яч від Сане. У підсумку "Манчестер Сіті" виконав перехоплення. Через це німець нібито розлютився і став пояснювати сенегальцю, що йому варто було зіграти інакше.

❗ There was a big bust-up between Sadio Mané and Leroy Sané last night. Both had an argument on the pitch. After the final whistle, Mané complained about how Sané spoke to him on the pitch. Suddenly the Senegalese attacked Sané and hit him in the face (on the lip) [@BILD] pic.twitter.com/xnnPa0kKi6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 12, 2023

Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Баварії" Томас Тухель дивно відреагував на розгромну поразку від "Манчестер Сіті".

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