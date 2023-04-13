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Зірка "Баварії" вдарив по обличчю одноклубника після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" – ЗМІ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Зірка "Баварії" вдарив по обличчю одноклубника після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" – ЗМІ

Садіо Мане / Фото: Associated Press

Між Садіо Мане та Лероєм Сане спалахнули розбірки після невдалої гри Ліги чемпіонів.

Зіркові футболісти мюнхенської "Баварії" Садіо Мане та Лерой Сане побилися після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Як повідомляє видання Bild, сенегалець і німець посварилися на полі ще під час поєдинку. А після фінального свистка Мане в роздягальні висловив претензії Сане стосовно того, в якій манері він розмовляв з ним під час матчу.

За інформацією джерела, Мане не стримав емоцій та вдарив Лероя по обличчю, розбивши йому губу. Одноклубникам довелося втрутитися та рознімати футболістів.

У Сане після інциденту залишився синець. "Баварія" поки що ніяк не прокоментувала ситуацію та можливі наслідки.

Сварка між гравцями нібито виникла в результаті епізоду на 83-й хвилині матчу. Мане відкривався для передачі замість того, щоб залишатися на місці й отримати м'яч від Сане. У підсумку "Манчестер Сіті" виконав перехоплення. Через це німець нібито розлютився і став пояснювати сенегальцю, що йому варто було зіграти інакше.

Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Баварії" Томас Тухель дивно відреагував на розгромну поразку від "Манчестер Сіті".

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
659
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