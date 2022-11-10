Зірка "Боруссії" пропустить другий чемпіонат світу у кар'єрі: що сталося

Ройс не встигає відновитися після отриманої у вересні травми.

Нападник дортмундської "Боруссії" та збірної Німеччини Марко Ройс не зіграє на чемпіонаті світу-2022 у Катарі через пошкодження.

Про це пише Sky Sport.

Він травмувався ще у вересневому матчі 7-го туру Бундесліги проти "Шальке" (1:0). Після отриманої травми футболіст двічі намагався повернутися на поле, однак виявилося, що на відновлення потрібно більше часу.

Джерело не називає терміни відновлення форварда, проте стверджує, що він не встигне повернутися до ладу до світової першості.

Це вже другий Мундіаль, у якому німець не зможе взяти участь. Він не зіграв на ЧС-2014, де збірна Німеччини стала переможцем.

Цього сезону Ройс зіграв у дев’яти матчах за "Боруссії" у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.

Додамо, що Ройс став не першим зірковим футболістом, який пропустить Мундіаль через травму. Раніше стало відомо, що майбутню світову першість пропустять півзахисники збірної Франції Н'Голо Канте, Поль Погба і Садіо Мане.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.