Зірка "Формули-1" загуляв з українською красунею: яскраві фото нової обраниці пілота

Пара вже не приховує своїх стосунків.

Французький пілот команди "Формули-1" "Альфа Таурі" П'єр Гаслі почав зустрічатися з 21-річною українкою Катериною Бережною Імереллі.

Спільні фото пара поки не викладає, але їх разом вже бачили на домашньому матчі футбольного клубу ПСЖ і на вулицях Парижа.

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

Катерина народилася в Маріуполі. Україну вона покинула, коли їй був усього рік - її батьки переїхали до Іспанії. Дівчина закінчила Університет Ньюкасла, а зараз вчиться в магістратурі в Мадриді.

Українка володіє вільно трьома мовами - російською, англійською та іспанською. Ще планує вивчити італійську. Їй належить бренд ювелірних прикрас Imerelli Jewelry.

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

У нинішньому сезоні 25-річний Гаслі йде дев'ятим у загальному заліку "Формули-1". У його активі 66 очок.

На рахунку П'єра одна перемога на етапах "Формули-1" - у 2020 році в Італії.

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