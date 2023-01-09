Зірка футболу Бейл несподівано оголосив про завершення кар'єри у віці 33 років

Відомий валлійський нападник, капітан збірної Уельсу Гарет Бейл оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це 33-річний футболіст повідомив у себе в Instagram, де звернувся до фанатів.

"Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний відхід з клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися спортом, який люблю. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті. Найвищі вершини за 17 сезонів, які буде неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступний розділ.

Від мого першого контакту в "Саутгемптоні" до останнього в "Лос-Анджелесі", і все, що було між ними, сформувало клубну кар'єру, якою я дуже пишаюся, і вдячний за неї. Грати за свою країну та бути капітаном було справді мрією.

Висловити свою вдячність усім тим, хто відіграв свою роль у цій подорожі, здається неможливим. Я відчуваю борг перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя та сформувати мою кар'єру так, як я навіть не міг мріяти, коли тільки почав працювати над нею у 9 років", – написав Бейл.

Гарет Бейл: кар'єра та досягнення

Бейл розпочав футбольну кар'єру в англійському "Саутгемптоні", за дорослу команду якого дебютував 2006 року. Вже 2007-го Гарет перебрався до "Тоттенгема", де і став зіркою футболу.

2013 року Бейл став гравцем мадридського "Реала", перейшовши з "Тоттенгема" за рекордну на той час суму – 101 млн євро. Відтоді Гарет провів за "вершкових" 258 матчів, забив 106 голів і віддав 67 асистів.

Разом з "Реалом" валлієць тричі виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, одного разу став володарем Кубка Іспанії, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, а також чотири рази тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

На початку червня цього року Бейл залишив "Королівський клуб" після завершення свого контракту з "вершковими". Нападник продовжив кар'єру в американській лізі МЛС, приєднавшись до "Лос-Анджелеса". Вже в першому своєму сезоні за океаном зірковий футболіст допоміг "Лос-Анджелесу" завоювати перше в історії чемпіонство.

За національну команду Гарет виступав від 2006 року. Всього на його рахунку 40 голів у 111 зустрічах за збірну Уельсу.

Саме Бейл у складі валлійської збірної переміг Україну в фіналі плейоф за вихід на чемпіонат світу-2022. На Мундіалі в Катарі валлійці зі своїм зірковим капітаном не змогли вийти з групи, де також грали Англія, США та Іран.

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