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Зірка "Ліверпуля" став заручником військового перевороту на батьківщині

Зірка "Ліверпуля" став заручником військового перевороту на батьківщині

Associated Press

Англійський клуб виступив із заявою щодо долі свого футболіста.

Півзахисник "Ліверпуля" Набі Кейта не може повернутися до Англії через військовий переворот у Гвінеї.

Футболіст був викликаний до національної збірної своєї країни для участі у матчах відбору ЧС-2022.

Наразі мерсисайдський клуб займається поверненням футболіста на туманний Альбіон. Зазначається, що життю та здоров'ю гравця нічого не загрожує.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з Набі та регулярно спілкуємося через керівництво національної команди. Ми раді, що Кейта в безпеці, про нього піклуються. Звичайно, ситуація нестабільна, і ми будемо продовжувати діалог з владою, щоб Набі своєчасно і безпечно повернувся до "Ліверпуля", - наводить заяву представника клубу видання Goal.

Матч Гвінея - Марокко, який повинен був відбутися 6 вересня, перенесений.

У неділю, 5 вересня, озброєна група взяла в заручники президента Гвінеї, призупинила дію Конституції та заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну мінімум на один тиждень.

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