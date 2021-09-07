Зірка "Ліверпуля" став заручником військового перевороту на батьківщині

Англійський клуб виступив із заявою щодо долі свого футболіста.

Півзахисник "Ліверпуля" Набі Кейта не може повернутися до Англії через військовий переворот у Гвінеї.

Футболіст був викликаний до національної збірної своєї країни для участі у матчах відбору ЧС-2022.

Наразі мерсисайдський клуб займається поверненням футболіста на туманний Альбіон. Зазначається, що життю та здоров'ю гравця нічого не загрожує.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з Набі та регулярно спілкуємося через керівництво національної команди. Ми раді, що Кейта в безпеці, про нього піклуються. Звичайно, ситуація нестабільна, і ми будемо продовжувати діалог з владою, щоб Набі своєчасно і безпечно повернувся до "Ліверпуля", - наводить заяву представника клубу видання Goal.

Матч Гвінея - Марокко, який повинен був відбутися 6 вересня, перенесений.

У неділю, 5 вересня, озброєна група взяла в заручники президента Гвінеї, призупинила дію Конституції та заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну мінімум на один тиждень.

Читайте також: Військовий переворот у Гвінеї: спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання