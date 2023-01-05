Зірка "Ліверпуля" травмувався у програному матчі АПЛ і вибув на невизначений термін

Захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк отримав травму під час матчу 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Брентфорда".

31-річний нідерландець був замінений у перерві поєдинку, в якому "мерсисайдці" сенсаційно програли з рахунком 1:3 .

Одразу після гри головний тренер "червоних" Юрген Клопп пояснив заміну Ван Дейка запобіжним заходом. Проте травма ван Дейка виявилася серйознішою, ніж очікувалося, повідомляє BBC.

"Вірджил відчув дискомфорт і сказав, що не дуже розбирається у таких речах, але я не хотів ризикувати. Фізіотерпавти мали досить щасливий вигляд, коли оглядали Вірджила, тому я не вважаю, що це травма, просто він відчув дискомфорт", – говорив Клопп про травму свого захисника після матчу.

Найближчим часом Вірджил пройде детальне медобстеження, після якого стане відомий ступінь пошкодження і терміни відновлення гравця. Не виключено, що футболіст може залишитися в лазареті на тривалий термін.

Цього сезону ван Дейк зіграв у 24 матчах "мерсисайдців" у всіх турнірах, забив два голи.

Наразі команда Клоппа посідає шосте місце в АПЛ, набравши 28 очок після 17 турів. Наступний матч чемпіонату "червоні" проведуть 14 січня на виїзді проти "Брайтона". Перед цим "Ліверпуль" 7 січня зіграє з "Вулвергемптоном" у третьому раунді Кубка Англії.

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