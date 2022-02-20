Зірка "Манчестер Сіті" та його мати стали учасниками масової бійки на Манчестер Арені (відео)

Невідомі спровокували футболіста на конфлікт.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Філ Фоден опинився у епіцентрі скандалу.

Про це повідомляє The Sun.

Увечері суботи, 19 лютого, футболіст разом зі своєю дівчиною Ребеккою, матір'ю Клер та друзями відвідав боксерський поєдинок між Аміром Ханом та Келлом Бруком, який відбувся у Манчестері.

¡Lío en Manchester!



Brutal agresión a la madre de Foden



Estas son las imágenes del momento pic.twitter.com/0nTQmMysGr — Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

У коридорі арени невідомі чоловіки почали ображати Фодена та його близьких, коли ті зайшли до однієї з кімнат. Мати та дівчина футболіста вийшли з кімнати та звернулися до чоловіків, запитавши, хто з них сказав це. Після цього Клер штовхнула одного з чоловіків, який у відповідь ударив її по обличчю. Почалася бійка, в якій мало не брав участь і сам Фоден, але його відтягли. У результаті один із друзів футболіста взяв у руки вогнегасник і почав махати їм перед чоловіками, що допомогло зупинити бійку.

"Манчестер Сіті" вже виступив із заявою про те, що сталося, і пообіцяв надати підтримку Фодену та його родині.

Цього сезону Фоден провів за "Манчестер Сіті" 27 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав шість асистів.

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