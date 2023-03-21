Зірка "Манчестер Юнайтед" і ще двоє гравців: збірна Англії зазнала втрат перед матчем з Україною

Маркус Рашфорд не допоможе "Трьом левам" у поєдинках з Італією та Україною.

Збірна Англії зробила вимушені заміни в заявці команди на стартові поєдинки кваліфікації до Євро-2024 проти Італії та України.

Як повідомляється на сторінці "Трьох левів" у Twitter, розташування збірної через травми залишили нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, півзахисник "Челсі" Мейсон Маунт і голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп.

Зазначається, що Поупа в заявці команди Гарета Саутгейта замінить воротар "Тоттенгема" Фрейзер Форстер.

О ось на позиції травмованих Маунта і Рашфорда керманич англійців вирішив не запрошувати нових гравців.

У першому турі кваліфінації на чемпіонат Європи 2024 року англійці на виїзді 23 березня зіграють з італійцями, після чого 26 березня в 2-му турі збірна Англії прийме національну команду України на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, окрім Італії та України, суперниками підопічних Саутгейта у відборі на Євро-2024 стали Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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