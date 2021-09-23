Зірка ПСЖ відзначився скандальним вчинком під час матчу: суперник влаштував погоню, щоб помститися (відео)

Французький футбол радує не тільки ефектними ігровими моментами.

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився скандальним вчинком під час матчу 7-го туру французької Ліги 1 з "Метцом".

До 90-ї хвилини зустрічі на табло горіли одинички. Однак у компенсований до другого тайму час парижани змогли забити переможний гол і вирвати три очки.

Після того, як Ашраф Хакимі зробив дубль у поєдинку, Мбаппе підбіг до воротаря гостей Олександра Укіджа і щось йому сказав.

У відповідь голкіпер "Метца", піднявшись з газону, погнався за Кіліаном. Врятували зіркового нападника від розправи його одноклубники, які не дали Укіджа дістатися до нього.

Hahahaha Mbappé qui vient trashtalk Oukidja pic.twitter.com/XCkrNSOiDa — M | Miotto (@Maxmiotto_) September 22, 2021

Alexandre Oukidja was proper onto Mbappe when PSG were celebrating and after the match was over pic.twitter.com/alQIdiLQMK — (@ F1avs) September 22, 2021

ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 21 очко в 7 матчах.

Мбаппе в цих іграх відзначився 4 голами і 3 результативними передачами. Він лідирує в чемпіонаті за системою "гол+пас".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Мессі відмовився потиснути руку головному тренеру ПСЖ.

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