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Зірка "Реала" отримав тривалий "бан" за свою емоційну витівку в фіналі Кубка Іспанії
Антоніо Рюдігера дискваліфікували на шість матчів.
Дисциплінарний комітет Королівської іспанської федерації футболу дискваліфікував на шість поєдинків захисника мадридського "Реала" Антоніо Рюдігера за підсумками фіналу Кубка Короля проти "Барселони".
Про це йдеться у заяві на сайті Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).
У компенсований до другого екстратайму час 32-річний німець отримав пряму червону картку за те, що схопився з лавки для запасних і кинув шматок льоду в головного арбітра зустрічі Рікардо де Бургоса Бенгоечеа.
Членам тренерського штабу "вершкових" довелося стримувати розлюченого Рюдігера, який намагався прорватися на поле до судді.
Після завершення поєдинку Антоніо у своєму Instagram попросив вибачення у рефері та вболівальників.
"Моїй поведінці минулої ночі точно немає виправдання. Мені дуже шкода. Ми добре грали, починаючи від другого тайму. На 111-й хвилині я більше не міг допомогти своїй команді і перед фінальним свистком зробив помилку. Ще раз прошу вибачення у судді та всіх, кого розчарував минулої ночі", – написав німець.
Додамо, що Родігер залишив поле через травму – часткового розриву зовнішнього меніска лівого коліна. Він уже переніс операцію і цього сезону точно не повернеться на поле.
Вилучення за неспортивну поведінку наприкінці матчу з "Барселоною" також отримали ще два гравці мадридського клубу – Джуд Беллінгем і Лукас Васкес.
У підсумку Васкеса "забанили" на два матчі, а ось червону картку Беллінгема було скасовано після апеляції "Реала".
Нагадаємо, "Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" (3:2) і стала володарем Кубка Іспанії.
Для "Барселони" це 32-й в історії тріумф у Кубку Короля. Каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за цим показником. "Реал" вигравав Кубок Іспанії 20 разів.
Раніше повідомлялося, що перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал.