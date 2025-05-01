Зірка "Реала" отримав тривалий "бан" за свою емоційну витівку в фіналі Кубка Іспанії

Антоніо Рюдігер / © Associated Press

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Дисциплінарний комітет Королівської іспанської федерації футболу дискваліфікував на шість поєдинків захисника мадридського "Реала" Антоніо Рюдігера за підсумками фіналу Кубка Короля проти "Барселони".

Про це йдеться у заяві на сайті Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

У компенсований до другого екстратайму час 32-річний німець отримав пряму червону картку за те, що схопився з лавки для запасних і кинув шматок льоду в головного арбітра зустрічі Рікардо де Бургоса Бенгоечеа.

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Членам тренерського штабу "вершкових" довелося стримувати розлюченого Рюдігера, який намагався прорватися на поле до судді.

Після завершення поєдинку Антоніо у своєму Instagram попросив вибачення у рефері та вболівальників.

"Моїй поведінці минулої ночі точно немає виправдання. Мені дуже шкода. Ми добре грали, починаючи від другого тайму. На 111-й хвилині я більше не міг допомогти своїй команді і перед фінальним свистком зробив помилку. Ще раз прошу вибачення у судді та всіх, кого розчарував минулої ночі", – написав німець.

Додамо, що Родігер залишив поле через травму – часткового розриву зовнішнього меніска лівого коліна. Він уже переніс операцію і цього сезону точно не повернеться на поле.

Вилучення за неспортивну поведінку наприкінці матчу з "Барселоною" також отримали ще два гравці мадридського клубу – Джуд Беллінгем і Лукас Васкес.

У підсумку Васкеса "забанили" на два матчі, а ось червону картку Беллінгема було скасовано після апеляції "Реала".

Нагадаємо, "Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" (3:2) і стала володарем Кубка Іспанії.

Для "Барселони" це 32-й в історії тріумф у Кубку Короля. Каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за цим показником. "Реал" вигравав Кубок Іспанії 20 разів.

Раніше повідомлялося, що перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал.