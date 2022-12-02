Зірка "Реала" розмірковує над завершенням кар'єри у збірній після провалу на ЧС-2022

Бельгієць обговорить цю ідею з найближчим оточенням.
Капітан збірної Бельгії та вінгер "Реала" Еден Азар може завершити кар'єру у збірній.
Про це пише Marca.
Зазначається, що наразі рішення не ухвалено, однак Азар міркує над цією ідеєю.
Гравець планує незабаром обговорити її зі своїм найближчим оточенням.
Нагадаємо, що Бельгія поступилася Хорватії в останньому турі групового етапу ЧС-2022 та завершила боротьбу на світовій першості.
- Азар провів 126 матчів за збірну Бельгії, в яких забив 33 голи та віддав 36 асистів.
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