Зірка "Реала" розмірковує над завершенням кар'єри у збірній після провалу на ЧС-2022

Бельгієць обговорить цю ідею з найближчим оточенням.

Капітан збірної Бельгії та вінгер "Реала" Еден Азар може завершити кар'єру у збірній.

Про це пише Marca.

Зазначається, що наразі рішення не ухвалено, однак Азар міркує над цією ідеєю.

Гравець планує незабаром обговорити її зі своїм найближчим оточенням.

Нагадаємо, що Бельгія поступилася Хорватії в останньому турі групового етапу ЧС-2022 та завершила боротьбу на світовій першості.

Азар провів 126 матчів за збірну Бельгії, в яких забив 33 голи та віддав 36 асистів.

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