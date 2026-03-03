Зірка "Реала" серйозно травмувався і пропустить ЧС-2026

Родріго / © Associated Press

Реклама

Вінгер мадридського "Реала" та збірної Бразилії Родріго вибув на тривалий термін через серйозну травму.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

25-річний бразилець дістав пошкодження у матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги з "Хетафе", вийшовши на заміну в другому таймі.

Реклама

Після матчу Родріго пройшов обстеження, яке виявило у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки та розрив латерального меніска правої ноги.

Таким чином, Родріго вже не допоможе "Реалу" цього сезону, а також не візьме участь у прийдешньому чемпіонаті світу-2026.

Поточного сезону вінгер провів 27 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши три голи та зробивши шість асистів.

Наразі "Реал" із 60 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа відстають від лідера "Барселони" на 4 бали.

Реклама

У наступному турі Примери "бланкос" 6 березня на виїзді позмагаються із "Сельтою".