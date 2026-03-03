- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Реала" серйозно травмувався і пропустить ЧС-2026
Родріго вибув до кінця сезону через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.
Вінгер мадридського "Реала" та збірної Бразилії Родріго вибув на тривалий термін через серйозну травму.
Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".
25-річний бразилець дістав пошкодження у матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги з "Хетафе", вийшовши на заміну в другому таймі.
Після матчу Родріго пройшов обстеження, яке виявило у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки та розрив латерального меніска правої ноги.
Таким чином, Родріго вже не допоможе "Реалу" цього сезону, а також не візьме участь у прийдешньому чемпіонаті світу-2026.
Поточного сезону вінгер провів 27 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши три голи та зробивши шість асистів.
Наразі "Реал" із 60 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа відстають від лідера "Барселони" на 4 бали.
У наступному турі Примери "бланкос" 6 березня на виїзді позмагаються із "Сельтою".