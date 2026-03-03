ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Реала" серйозно травмувався і пропустить ЧС-2026

Родріго вибув до кінця сезону через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Родріго

Родріго / © Associated Press

Вінгер мадридського "Реала" та збірної Бразилії Родріго вибув на тривалий термін через серйозну травму.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

25-річний бразилець дістав пошкодження у матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги з "Хетафе", вийшовши на заміну в другому таймі.

Після матчу Родріго пройшов обстеження, яке виявило у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки та розрив латерального меніска правої ноги.

Таким чином, Родріго вже не допоможе "Реалу" цього сезону, а також не візьме участь у прийдешньому чемпіонаті світу-2026.

Поточного сезону вінгер провів 27 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши три голи та зробивши шість асистів.

Наразі "Реал" із 60 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа відстають від лідера "Барселони" на 4 бали.

У наступному турі Примери "бланкос" 6 березня на виїзді позмагаються із "Сельтою".

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie