Зірка "Реала" вдарив по обличчю суперника після матчу чемпіонату Іспанії: подробиці скандалу

Гучний скандал спалахув після матчу 28-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Вільярреал". Команда Карло Анчелотті програла з рахунком 2:3.

Після завершення зустрічі сталася сутичка між зірковим футболістом "вершкових" Федеріко Вальверде та півзахисником "Жовтої субмарини" Алексом Баеною.

Як повідомляє Marca, 24-річний уругвайський гравець "Реала" на парковці стадіону вдарив суперника по обличчю.

За словами оточення Вальверде, причиною такого вчинку футболіста "Реала" нібито стали образливі слова Баени на адресу його дружини. Повідомляється, що ще під час січневого матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії гравець "Вільярреала" штовхнув Вальверде і вигукнув: "Плач, адже твій син не народиться". Тоді під час вагітності дружина Федеріко мала ризик втратити дитину.

На щастя, все завершилося добре, сина вдалося врятувати. За інформацією ЗМІ, після квітневого поєдинку Вальверде дочекався Алекса на парковці та попросив повторити сказане на полі. Після цього Баена знову промовив образи і отримав удар по обличчю.

Valverde waited for Baena in the car park after the R.Madrid-Villarreal game and punched him in the face.



This was due to Baena saying to Valverde last match: "Cry now that your son is not going to be born." — another comment was repeated like this today, reports @marca. pic.twitter.com/3bE7vmvMhT — EuroFoot (@eurofootcom) April 8, 2023

Своєю чергою, Баена заперечує скандальні чутки. За його словами, ця інформація є неправдивою. Алекс повідомив, що написав заяву до поліції на Вальверде.

"Минулої суботи після матчу з "Реалом" мене атакував колега. Після цієї події почали з'являтися деякі заяви, зроблені нібито кимось із оточення Вальверде, в яких йдеться, що я побажав зла члену його сім'ї.

Відтоді не опубліковано жодного підтвердження цих слів, хоча інакше й бути не може. Нещастя було використано задля виправдання агресії. Брехня б'є сильніше за кулак. Моїй сім'ї завдано непоправної шкоди, цьому немає виправдання. Моїй сім'ї надходили погрози, образи та навіть побажання смерті.

Вчора я повідомив поліції про те, що відбулося. Нехай правосуддя виконає свою роботу. Зараз моя єдина мета – зосередитися на моїй роботі та допомогти клубу вирішити завдання", – написав Баена на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляє видання As, Вальверде може отримати тривалу дискваліфікацію. Гравцю "Реала" загрожує відсторонення терміном до шести місяців.

Нагадаємо, після 28-го туру "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 13 балів. "Вільярреал" йде п'ятим – від зони Ліги чемпіонів "Жовту субмарину" відділяють 4 залікові пункти.

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