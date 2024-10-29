Зірка "Реала" Вінісіус Жуніор відреагував на свою поразку в боротьбі за "Золотий м'яч-2024"

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор відреагував на оголошення володаря "Золотого м'яча-2024".

Найкращим футболістом світу 2024 року за версією журналу France Football було визнано півзахисника "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

Після оголошення результатів голосування 24-річний бразилець, який до останнього моменту вважався головним фаворитом на нагороду, опублікував лаконічний коментар у соцмережі X.

"Я зроблю це 10 разів, якщо потрібно. Вони не готові", – написав зірковий гравець "вершкових".

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Вінісіус Жуніор виграв з "Реалом" чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

Родрі став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", а зі збірною Іспанії виграв Євро-2024. Саме його визнали найкращим гравцем континентальної першості.

До слова, "Реал" бойкотував церемонію вручення "Золото м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

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