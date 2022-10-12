Зірка "Реала" зустрівся з хлопчиком, який утратив батьків у Маріуполі, та отримав від нього подарунок з "Азовсталі"

Раніше володар "Золотого м'яча" спілкувався з 7-річним українцем за допомогою відеозв'язку.

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч зустрівся з 7-річним Іллею Костушевичем, чиї батьки загинули в Маріуполі внаслідок авіаобстрілу з боку російських окупантів.

Хлопчик разом з опікунами прибув до Варшави, де в компанії легенди "Шахтаря" Даріо Срни на трибунах вболівав за "гірників" під час матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала".

Як повідомив донецький клуб у себе в соцмережах, Ілля отримав можливість поспілкуватися з володарем "Золотого м'яча" 2018 року, а після розмови з хорватським футболістом подарував йому браслет зі сталі, виготовленої на заводі "Азовсталь".

Раніше Ілля, перебуваючи в Україні, спілкувався з Модрічем за допомогою відеозв'язку, а також писав листа тодішньому прем'єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону.

Лука Модрич зустрівся з хлопчиком, який утратив батьків у Маріуполі. 7-річний Ілля Костушевич на запрошення «Шахтаря»... Опубліковано FC SHAKHTAR Середа, 12 жовтня 2022 р.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "Шахтаря" поєдинок проти "Реала" відбувся на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Зустріч завершилася внічию - 1:1 . "Гірники" вели в рахунку завдяки голу Олександра Зубкова, але на на останніх секундах драматично втратили перемогу.

Нагадаємо, на матчі "Шахтар" --"Реал" уболівальники влаштували яскравий перформанс, ефектно сформувавши на трибунах прапори України та Польщі.

Шахтар - Реал: турнірне становище після матчу

Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 10 балами, який вже вийшов до плейоф . РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

. РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет. Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах ЛЄ.

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