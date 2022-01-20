Зірка "Шахтаря" націлений змінити клуб: агент поділився планами гравця на майбутнє

Манор Соломон хоче спробувати сили в АПЛ або Ла Лізі.

Агент півзахисника донецького "Шахтаря" Манора Соломона Ронен Кацав заявив, що в найближчому майбутньому його клієнт збирається змінити клубну прописку.

За його словами, пріоритетними варіантами продовження кар'єри для 22-річного ізраїльтянина є англійська Прем'єр-ліга та іспанська Ла Ліга.

"Той факт, що Манор не підписав новий контракт із "Шахтарем", говорить про його майбутнє все. Пріоритет - англійська або іспанська ліги. Манору лише 22 роки, і попереду у нього довгий шлях", - цитує агента видання sport5.

Контракт Соломона з "гірниками" розрахований до кінця 2023 року. Раніше генеральний директор "помаранчево-чорних" Сергій Палкін говорив про наміри подовжити угоду з ізраїльтянином, проте футболіст, очевидно, не поспішає це робити.

Додамо, що Соломон не вирушив з командою на перший тренувальний збір до Туреччини через хронічну проблему, на усунення якої піде близько трьох тижнів.

Соломон перебрався до "Шахтаря" в січні 2019 року з "Маккабі" (Петах-Тиква). Відтоді ізраїльтянин зіграв за "гірників" 106 матчів, в яких забив 22 голи і віддав 9 асистів.

У поточному сезоні вінгер провів за донецький клуб 26 поєдинків у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.

Читайте також:

Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини

Шукає новий клуб: зірковий український футболіст близький до відходу з "Шахтаря"

"Час настав": лідер УПЛ презентував зіркового бразильця (відео)