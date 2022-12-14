Зірка "Шахтаря" приєднається до гранда АПЛ – журналіст назвав дату переходу

Сторони узгодили трансфер Мудрика.
Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик має найближчим часом змінити клубну прописку.
Як повідомляє журналіст Єрун Стекеленбург у Twitter, "Арсенал" погодив умови трансферу 21-річного футболіста.
Найближчим часом очікується, що вінгер пройде медичні тести, необхідні для завершення угоди.
За даними джерела, Мудрик має повноцінно приєднатися до лондонського клубу вже 4 січня 2023 року.
"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу у груповому раунді Ліги чемпіонів.
На нього претендують багато європейських клубів, серед яких "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сіті" та ПСЖ.
- Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
- Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.
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