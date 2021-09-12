Зірка "Шахтаря" пропустить стартовий матч Ліги чемпіонів: незвична причина

Манор Соломон не зіграє проти "Шерифа" через релігійне свято.

Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон не зможе допомогти донецькій команді в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти тираспольського "Шерифа".

22-річний ізраїльський вінгер змушений пропустити гру з релігійних мотивів. Справа в тому, що євреї 15 і 16 вересня святкуватимуть велике свято Йом Кіпур (День Спокути, Судний День), під час якого потрібно дотримуватися суворих правил. Наприклад, не можна їсти, пити та працювати.

"Я не зіграю в середу через наше національне свято Йом-Кіпур. Сподіваюся, мої партнери впораються з "Шерифом" без мене. Що стосується "Інтера" і "Реала", то буду не проти, якщо ми зіграємо з ними так само, як і минулого сезону. Я непогано діяв проти цих команд. "Реалу" забив два голи. Цього разу хочу зіграти ще краще. Професійне зростання дуже важливе для будь-якого футболіста. Мені здається, з кожним сезоном я граю все краще і краще",- цитує Соломона Ynet.

Додамо, що минулого року Соломон з аналогічної причини пропустив матч УПЛ проти "Олімпіка".

"Шахтар" зіграє проти "Шерифа" у середу, 15 вересня, о 19:45 за київським часом. Гра відбудеться у Молдові.

Перед стартом у групі Ліги чемпіонів "Шахтар" впорався в Чемпіонаті України з "Дніпром-1". Підопічні Роберто Де Дзербі йдуть на другому місці в УПЛ, відстаючи від "Динамо" на 3 очки.

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