Зірка "Шахтаря" та збірної України відреагував на допінговий скандал з Мудриком

Георгій Судаков підтримав свого колишнього одноклубника на тлі проваленого допінг-тесту.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков відреагував на інформацію, що український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

22-річний лідер "гірників" підтримав свого колишнього одноклубника, опублікувавши на своїй сторінці в Insgragram спільні фото з Мудриком.

"Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним", – підписав свій пост Судаков.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" 23-річного гравця виявили заборонену речовину мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик у соцмережах уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин усвідомлено та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться розслідування.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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